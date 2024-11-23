 

Рупор кремлевской пропаганды: Ловушка для обладателей брони от мобилиациии

23.11.2024, 21:45, Разное
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1. Объявляем бронь от мобилизации через приложение.
2. Наглядно демонстрируем, что бывает с теми, у кого нет брони.
3. Лохи бегут регистрироваться в приложении, думая что у них есть бронь.
4. Отменяем бронирование через приложение.
5. Набираем новые и уже переписанное пушечное мясо.

Profit

PS. С 28 февраля 2025 года на Украине отменяют бронь через приложение. А личные данные уже собраны.

Источник: Colonel Cassad


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