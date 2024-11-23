Мнение: Брежнев про украинизацию, Нестор Махно про украинизацию и передача «украинских» трофеев

1. Леонид Брежнев, русский по рождению, в оставшихся от него личных документах был записан то русским, то украинцем. Возможно, что в некоторых случаях он записывался украинцем по собственному выбору: после того, как он поселился и начал работать в УССР, украинцем ему стало быть выгоднее для карьеры.

Записываться украинцами и учить украинский язык русских тогда принуждали, шла насильственная украинизация. Русским, не желающим делаться украинцами, карьерные пути были закрыты. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Я как-то писал про то, что русский Брежнев был вынужден писаться «украинцем» ради партийной карьеры в УССР (таковы были правила игры, карьерный рост для «титульных»).

А вот замечательная прямая речь Брежнева в 1965 г. (зафиксированная в воспоминаниях Шелеста):

«Вот у нас при Скрипнике украинизацию проводили. Так это была скрипниковщина! При Скрипнике, вы знаете, я работал на заводе, когда украинизацию проводили — так это же был абсурд, смех. Да и вообще, украинский язык — это же… это суржик русского языка».

Пик украинизации пришёлся на сталинскую эпоху — Иосиф Виссарионович насаждал украинство с усердием Мелькора, делавшего из эльфов орков. Однако если сталинские репрессии Хрущёв на знаменитом 20-м съезде осудил, то украинизацию Хрущёв… продолжил, пусть и с меньшим пылом. Благоволил всем формам украинского национализма и Брежнев.

2. Нестор Махно, известный лидер анархистов, бывший до революции террористом и грабителем, в мае-июне 1918 года побывал в Москве, где встретился с Лениным и другими большевиками, а затем отправился оттуда домой в Гуляйполе (Екатеринославская губерния). На тот момент юго-западная Россия была под властью сепаратистской УНР, признанной большевиками про условиям «похабного Брестского мира», и была оккупирована немцами и австро-венграми, чьими марионетками и были тогда украинские власти.

Вот что впоследствии Махно писал в своих мемуарах о въезде на территорию УНР (ссылка):



“…мне не советовали пробираться на Украину… по примеру других, сам уселся спокойно и по праву гражданина Германо-Немецкой Украины, проехал пикеты Красной Армии и немецкие пикеты. <…>

…Я поджидал случая, что мне удастся попасть в вагон через дверь, и остался на месте посадки до самой ночи. Правда, оставались вагоны железнодорожных служащих, в которых место было, но немецкие власти запрещали им брать к себе пассажиров. Кроме того, железнодорожные служащие гетманского царства поделались такими “украинцами”, что на вопросы, обращенные к ним на русском языке, совсем не отвечали. <…>

…один из них подозвал и предупредил, чтобы я ни к кому не обращался со словом “товарищ”, а говорил бы “шановний добродію” в противном случае я ни от кого ничего не добьюсь.

Я поразился этому требованию, но делать было нечего. И я, не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так, в своих обращениях к окружавшим меня, что становилось стыдно. <…>

Над этим явлением я несколько задумался и, скажу правду, оно вызвало во мне какую-то болезненную злость, и вот почему:

я поставил себе вопрос: от имени кого требуется от меня такая ломота языка, когда я его не знаю? Я понимал, что это требование исходит не от украинского трудового народа. Оно — требование тех фиктивных “украинцев”, которые народились из-под грубого немецко-австро-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон. Я был убежден, что для таких украинцев нужен был только украинский язык, а не полнота свободы Украины и населяющего ее трудового народа. Несмотря на то, что они внешне становились в позу друзей независимости Украины, внутренне они хватались, вместе со своим гетманом Скоропадским, за Вильгельма немецкого и Карла Австро-Венгерского, за их политику против революции. Эти “украинцы” не понимали одной простой истины: что свобода и независимость Украины совместимы только со свободой и независимостью населяющего ее трудового народа, без которого Украина — ничто…

3. Украинство — равно как и все остальные антироссийские движения, пусть даже вымышленные — Ленин двумя руками поддерживал ещё задолго до революции. Придя же к власти, большевики украинскую мифологию и украинский сепаратизм начали поощрять уже не на уровне разжигающих статей в иностранной прессе, а делами, законодательно. Цитирую распоряжение Совета народных комиссаров от 1 декабря 1917 года (ссылка):

Статья № 76. О передаче трофеев украинскому народу.

Три недели тому назад Совет Народных Комиссаров постановил передать военные трофеи, взятые русскими у украинцев, главным образом, при Екатерине, украинскому народу.

Центральный Исполнительный Комитет Советов, по предложению Народного Комиссара по Просвещению, принял 24 ноября следующую резолюцию:

Центральный Исполнительный Комитет, заслушав доклад Комиссара по Просвещению тов. Луначарского, постановляет:

1) Передачу реликвий сделать в торжественной форме народного праздника перед Преображенским собором, с участием войсковых частей.

2) Вместе с историческими реликвиями передать украинцам особо изготовленную грамоту следующего содержания:

«Братья Украинцы!

В хранилищах Петербурга ваши знамена, пушки и булава свидетельствуют о вашем угнетении — именем великорусского — угнетателями этого народа.

Ныне нет больше угнетенных народов в свободной России.

Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов возвращает вам трофеи, как память о вашей славной борьбе за свободу.

Народ великорусский и революционный Петербург с приветом посылает вольному Киеву священный дар в знак братства народов. Да славится и крепнет братский союз свободных народов Росси и всего мира, да исчезнет вражда и даже тень угнетения одной нации другою».

Эта грамота будет подписана председателями Ц. И. К. и Совета Народных Комиссаров, Народными Комиссарами по национальным делам и Просвещению и Секретарями Ц. И. К. и Совета Народных Комиссаров.

3) Для устройства праздника создается особая комиссия из 3‑х представителей Ц. И. К., в том числе — одного от Украинской секции, из представителей комиссариатов по Просвещению, Национальным Делам, заведыванию дворцами и музеями Республики и военного и представителей местной Украинской Войсковой Рады.

4) Расходы по устройству праздника, которые не должны превысить сумму в 3.000 руб., покрыть из особой ассигновки декретом Совета Народных Комиссаров и отнести в бюджет Комиссариата по Национальным Делам.

Представители Всеукраинской Рады просили, чтобы передача была сделана в их руки, однако в мандатах этих представителей не была предусмотрена самая передача и не было обращения к Совету Народных Комиссаров, как законной Верховной власти в России.

В виду этого, а также и резкой формы, в которой представители Рады вели дальнейшие переговоры с Народными Комиссарами, принята следующая резолюция:

«Председатель Совета Народных Комиссаров и Народные Комиссары по Иностранным Делам, по Просвещению и по Делам Национальностей, заслушав постановление особой комиссии по передаче Украинскому Народу его реликвий, а также протест Украинского Революционного Штаба, постановили:

Дальнейшие переговоры о сроке и порядке передачи реликвий вести с Украинской Фракцией Ц. И. К. и официальную передачу совершить в руки доверенного лица этой фракции».

Распубликовано в № 22 Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства от 1 декабря 1917 года.