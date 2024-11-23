Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам
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Культура Советского Союза активно развивала традиции русских народных сказок, создавая фильмы, которые стали настоящими сокровищами фольклора. Эти картины напоминают о бабушкиных рассказах и уютных вечерах, полных магии. Главная сила таких произведений — искренность.
Сегодня предлагаем вам увлекательную викторину по советским сказкам. Угадайте культовые фильмы по ключевым словам. Это не только интересный тест, но и возможность вспомнить добрые моменты из детства.
1. Сказка, зима, мачеха, лес, любовь, девушка, колдун, медведь, холод
А) 12 месяцев
Б) Морозко
В) Варвара
2. Царь, чудо-юдо, колодец, сын, любовь, интриги, наследник
А) Варвара-краса, длинная коса
Б) Аленький цветочек
В) Иван да Марья
3. Зазеркалье, приключения, чары, сказка, путешествие, дружба, волшебство, тюрьма, спасение, девочка, отражение
А) Алиса в стране чудес
Б) Сказка о потерянном времени
В) Королевство кривых зеркал
4. Сосуд, Москва, школьник, сокровища, приключения, дружба, волшебство, верблюды, полет
А) Старик Хоттабыч
Б) Сказка о потерянном времени
В) Волшебная лампа Алладина
5. Дед-мороз, снегурочка, баба-яга, леший, кот, чудеса, елка, похищение, приключения, дружба
А) Новогодние приключения Маши и Вити
Б) Королевство кривых зеркал
В) 12 месяцев
Проверьте себя (Правильные ответы):
1. — Б)
2. — А)
3. — В)
4. — А)
5. — А)
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