 

Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам

23.11.2024, 9:55, Новости дня
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Культура Советского Союза активно развивала традиции русских народных сказок, создавая фильмы, которые стали настоящими сокровищами фольклора. Эти картины напоминают о бабушкиных рассказах и уютных вечерах, полных магии. Главная сила таких произведений — искренность.

Сегодня предлагаем вам увлекательную викторину по советским сказкам. Угадайте культовые фильмы по ключевым словам. Это не только интересный тест, но и возможность вспомнить добрые моменты из детства.

1. Сказка, зима, мачеха, лес, любовь, девушка, колдун, медведь, холод

А) 12 месяцев

Б) Морозко

В) Варвара

2. Царь, чудо-юдо, колодец, сын, любовь, интриги, наследник

А) Варвара-краса, длинная коса

Б) Аленький цветочек

В) Иван да Марья

3. Зазеркалье, приключения, чары, сказка, путешествие, дружба, волшебство, тюрьма, спасение, девочка, отражение

А) Алиса в стране чудес

Б) Сказка о потерянном времени

В) Королевство кривых зеркал

4. Сосуд, Москва, школьник, сокровища, приключения, дружба, волшебство, верблюды, полет

А) Старик Хоттабыч

Б) Сказка о потерянном времени

В) Волшебная лампа Алладина

5. Дед-мороз, снегурочка, баба-яга, леший, кот, чудеса, елка, похищение, приключения, дружба

А) Новогодние приключения Маши и Вити

Б) Королевство кривых зеркал

В) 12 месяцев

Проверьте себя (Правильные ответы):

1. — Б)

2. — А)

3. — В)

4. — А)

5. — А)


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