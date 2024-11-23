В Израиле приняли решение о захоронении Мёртвого моря

На заседании кнессета в Израиле депутаты всё-таки приняли решение захоронить Мёртвое море (точнее, принадлежащую стране половину), ввиду его

возрастающей экологической опасности.

Министерство охраны окружающей среды Израиля уже не первый год бьёт тревогу:

Мёртвое море продолжает разлагаться, причём ускоренными темпами. За последние 25

лет его класс экологической опасности повысился с 5-го до 2-го, умер последний кашалот. Из-за невыносимой вони жители близлежащих поселений и

кибуцев круглый год сидят с наглухо закрытыми окнами, по улицам ходят в

респираторах и противогазах, многие же просто уезжают. При достаточно сильном

восточном ветре зловоние распространяется практически на всю территорию страны,

а в мае этого года его ощутили даже на пролетавшей над Израилем МКС.

Процесс захоронения уже давно разработан «на бумаге». Специальный самолёт-самосвал будет

доставлять и сбрасывать в Мёртвое море песок из Сахары, пока не засыплет его полностью. Поскольку Иордания, которой принадлежит

восточная половина водного объекта, не разделяет озабоченности своего

соседа, предварительно придётся построить забор, разделяющий море пополам.

Мировые экологические организации на израильскую инициативу отреагировали резко негативно. К примеру, экоактивистка Грета Тунберг пообещала утонуть в израильском Мёртвом море, если его попробуют засыпать.

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