 

Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы

23.11.2024, 6:40, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Сколько семей могло проживать в сталинской коммуналке?

А. Максимум 2 семьи

Б. От 3 до 7 семей

В. Свыше 10 семей

2. Если звонили в дверь, кто первым бежал открывать?

А. Чьи-нибудь дети

Б. Дежурный по квартире

В. У каждого была индивидуальная кнопка звонка

3. Где сушили мокрое белье?

А. В кухне, ванной и коридоре

Б. Только в своей комнате

В. Только в коридоре

4. Где жильцы чаще всего хранили продукты?

А. За окном

Б. В холодильнике на общей полке

В. В подвале

5. Какое из этих правил действовало при использовании общего туалета?

А. Занимать помещение полагалось не более 10 минут

Б. Сохранять место в чистоте после использования

В. Необходимо использовать собственное сиденье для унитаза

6. Какая зона в квартире считалась “ничейной”? Там обычно хранили разный хлам.

А. Туалет

Б. Кладовка

В. Коридор

7. Сколько коммунальных квартир осталось в Москве?

А. Их нет

Б. Около 60000

В. Около 100000

ОТВЕТЫ

1. Б. От 3 до 7 семей

2. В. У каждого была индивидуальная кнопка звонка

3. А. В кухне, ванной и коридоре

4. А. За окном

5. В. Использовать собственное сиденье для унитаза

6. В. Коридор

7. Б. Около 60000


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