 

В Нью-Йорке задержан пособник ИГ, размещавший в интернете антиизраильский контент

23.11.2024, 0:40, Новости дня
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В Нью-Йорке задержан Эральд Алимехмети, 33-летний житель США албанского происхождения, подозреваемый в пособничестве “Исламскому государству”, в частности – в распространении инструкций по изготовлению взрывчатых веществ, пишет пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно судебным документам, Алимехмети ранее проживал в Бронксе и переехал в Албанию в 2014 году. Он был арестован албанскими властями и заключен в тюрьму с конца 2015 по 2019 год, а затем с конца 2020 по 2022 год за преступления, связанные с оружием и нападениями.

В тот период, когда мужчина находился на свободе, он создавал фальшивые интернет-аккаунты для обмена информацией о терактах ИГ и распространении инструкций по производству самодельных взрывных устройств. В 2019 и 2020 годах Алимехмети регулярно восхвалял лидеров ИГ и распространял публикации и видеоролики, выпускаемые террористами.

Также он размещал в соцсетях антиизраильский контент, который включал в себя призывы причинять вред израильтянам и даже намеки на акции, направленные на причинение ущерба израильскому дипломатическому представительству.


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