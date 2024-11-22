 

Умер Артур Фроммер, “блуждающий еврей”, создавший империю путеводителей для среднего класса

22.11.2024, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В США в возрасте 95 лет умер Артур Фроммер, “блуждающий еврей”, создавший собственную империю путеводителей для представителей среднего класса, пишет JTA.

Написав и самостоятельно издав в 1957 году путеводитель “Европа за 5 долларов в день”, Фроммер объявил путешествия доступными для всех, а не только для богатых. За 60 лет деятельности компания Фроммера выпустила на рынок путеводителей около 350 названий, книги были проданы тиражом более 75 миллионов экземпляров.

Сегодня бренд продолжает существовать, выпуская книги и подкасты для любителей путешествий “эконом-класса”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Против Марата Гельмана возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма

22.11 / Футфетишист на четырех лапах – в японском детском саду раскрыли серийные кражи обуви

22.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине – следом за Путиным заявлено об “Орешнике”. 1003-й день войны

22.11 / Трамп выдвинул Пэм Бонди на пост генпрокурора США

22.11 / В Разливе сгорел шалаш Ленина

22.11 / Байден назвал “возмутительным” решение Международного уголовного суда в Гааге

22.11 / Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow

21.11 / Глава правительства Чехии раскритиковал решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта

21.11 / Полицию Нью-Йорка возглавит “еврейская принцесса” Джессика (Сара) Тиш

21.11 / Аргентина и Венгрия не намерены выполнять решение суда в Гааге в отношении Нетаниягу и Галанта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика