 

Против Марата Гельмана возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма

22.11.2024, 19:45, Новости дня
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В отношении галериста Марата Гельмана возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Об этом сообщила “Медуза”.

По этому делу накануне прошли обыски в пермском музее современного искусства PERMM, основателем которого был Марат Гельман.

Что именно следствие вменяет Гельману, неизвестно. Официально об уголовном деле по этому статье в отношении галериста не сообщалось.

Обыски в пермском музее современного искусства PERMM проходили 21 ноября. Следственные действия также проходили у директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров, утверждал канал.

В ноябре 2024 года Росфинмониторинг включил Гельмана в список “террористов и экстремистов”. Рядом с его данными отмечена “звездочка”, которая обозначает, что дело против него заведено по одной из террористических статей. В декабре 2022 года галериста объявили в федеральный розыск по уголовному делу – какому, не уточнялось.


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