Мнение: США хотят возродить ядерную энергетику, Германия не может, Россия не будет поставлять уран

1. Американские власти потирают руки: зелёные бесы заставили в этом году Германию закрыть последние АЭС. США, в свою очередь, объявили ядерную энергетику чистой и зелёной — за следующие 25 лет они хотят выработку ядерной энергии утроить (ссылка):



…будут строиться сотни реакторов — крупные, малые модульные и микрореакторы, а также энергоблоки с водяным охлаждением поколений III+ и IV. К 2035 году США рассчитывают запустить или начать строительство 35 ГВт мощностей, а к 2040 году — нарастить темпы до 15 ГВт ежегодно. Особое внимание уделяется возведению реакторов на действующих атомных и закрытых угольных станциях, что поможет снизить затраты и сохранить рабочие места. <…>

Такой переход от угольной энергетики к ядерной особенно выгоден, поскольку позволяет использовать уже существующую инфраструктуру. Это не только снижает затраты на строительство новых электростанций, но и позволяет сохранить рабочие места в регионах, где закрываются угольные предприятия.

Оно и понятно. Энергия американцам нужна, как воздух — в соперничестве с Китаем они делают главную ставку на ИИ, на жрущий энергию гигаваттами искусственный интеллект. Ну а хозяева зелёных бесов сидят в США — договориться с ними вполне реально.

2. В Германии тоже есть силы, которые хотели бы возобновления атомной энергетики. Но, разумеется, США ставили Германию на колени не для того, чтобы она пыталась подняться. Власти Германии уже приняли звонок из Вашингтона и выступили категорически против АЭС (ссылка):



Германия не будет возвращаться к использованию атомной энергии, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью радио Deutschlandfunk.

«Проблема ядерной энергетики в Германии — мертвая лошадь. Тому, кто захочет построить атомные электростанции, потребуется 15 лет и придется потратить от €15 млрд до €20 млрд на одну [АЭС]», — сказал Шольц. Он подчеркнул, что ядерной энергетике в стране «пришел конец» и она более не будет применяться в Германии.

В чём-то герр Шольц прав. Немецкая атомная отрасль мертва, специалистов-атомщиков в стране осталось мало, причём значительная доля их компетенций уже утеряна. Отстаивать атомную отрасль пришлось бы с довольно-таки низкой отметки.

Что важнее, США не разрешат Германии возрождать собственную энергетику. У США другая задача — перенести к себе часть промышленности Евросоюза, гибнущей сейчас из-за высоких цен на энергию, а также заставить Евросоюз на протяжении долгих десятилетий исправно покупать американский сжиженный газ.

3. В самих США, впрочем, в ядерной отрасли тоже проблемы: в 2023 и 2024 годах, с огромными задержками, им удалось запустить два новых ядерных энергоблока, впервые за более чем четверть века (с 1996 года). Специалистов-ядерщиков в США мало, при этом ресурсы на модернизацию или замену нынешних 90 американских реакторов требуются колоссальные. Как тут ещё и расширяться — большой вопрос.

Помимо прочих проблем, возрождать ядерную энергетику американцам, возможно, придётся без российского урана (ссылка):

Весной Байден подписал закон о запрете импорта российского урана, при этом до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок в отдельных случаях. Теперь Россия в ответ на прошлые санкции сама запретила экспорт урана в США. <…>

Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США санкции.

В сентябре Путин предложил подумать над «определенными ограничениями» поставок никеля, урана, титана и других позиций на внешний рынок. Он подчеркнул, что вводить такие ограничения «себе во вред», но если они не несут негативных последствий для России, то правительству об этом стоит задуматься.