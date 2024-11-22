«Росатом» выпустит кроссовер с полностью композитным кузовом

Еще в августе этого года появилась информация о том, что «Росатом» собирается выпускать под брендом Voyt электрический кроссовер (подробности) и уже получил права на эту торговую марку, а теперь по этому поводу появилась дополнительная информация.

Как сообщается, отечественная компания «Юматекс», интегрированная в структуру «Росатома», получила патент на электромобиль с кузовом, полностью выполненным из композитных материалов. Впрочем, это вполне логично, так как «Юматекс» является крупным производителем углеволокна.

Судя по ранее опубликованным слухам и фотографиям, а также сегодняшним рендерам, Voyt будет представлять собой среднеразмерный кроссовер с оригинальным дизайном и электрической силовой установкой, однако технических подробностей по грядущей новинке, к сожалению, пока нет.