 

«Росатом» выпустит кроссовер с полностью композитным кузовом

22.11.2024, 18:35, Разное
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Еще в августе этого года появилась информация о том, что «Росатом» собирается выпускать под брендом Voyt электрический кроссовер (подробности) и уже получил права на эту торговую марку, а теперь по этому поводу появилась дополнительная информация.

Как сообщается, отечественная компания «Юматекс», интегрированная в структуру «Росатома», получила патент на электромобиль с кузовом, полностью выполненным из композитных материалов. Впрочем, это вполне логично, так как «Юматекс» является крупным производителем углеволокна.

Судя по ранее опубликованным слухам и фотографиям, а также сегодняшним рендерам, Voyt будет представлять собой среднеразмерный кроссовер с оригинальным дизайном и электрической силовой установкой, однако технических подробностей по грядущей новинке, к сожалению, пока нет.


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