 

Футфетишист на четырех лапах – в японском детском саду раскрыли серийные кражи обуви

22.11.2024, 16:25, Новости дня
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В начале ноября в полицию японского города Кога в префектуре Фукуока обратился директор детского садика, сообщив, что детская сменная обувь, хранившаяся в специальных обувных шкафчиках, разбросана, и часть обуви пропала. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что пропало 15 туфелек, принадлежащих 10 разным детям.

На этом преступник не остановился, отмечает японское издание The Mainichi: на следующее утро детская обувь вновь была разбросана, и пропали туфли еще троих детей.

Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в краже, и в рамках расследования в детском саду установили три камеры наблюдения. Когда 11 ноября преступник явился на место преступления и похитил еще одну туфлю, у полиции уже были видеоматериалы, и следователи посмотрели записи с камер.

Камеры засняли момент кражи, удалось установить и личность злоумышленника: преступником оказалось маленькое изящное рыжеватое животное, предположительно, ласка. Она появилась из-за стены вскоре после 19:30 в день последней кражи, целенаправленно двинулась к обувным шкафчикам, забралась в один из них и примерно через 10 секунд убежала с белой туфелькой.

Сотрудников детского сада и родителей его маленьких посетителей успокоило, что таинственным похитителем детской обуви оказалось животное. В полиции отметили, что в их практике это первый подобный случай. Пропавшая обувь так и не была найдена, а детский садик теперь закрывает обувные шкафчики на ночь сетками во избежание новых краж.


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