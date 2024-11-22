 

В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант

22.11.2024, 15:45, Разное
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Мужчина ранее входил в состав организованной преступной группы и имеет за плечами непростую биографию. По информации, предоставленной журналистами, задержание произошло в Казани. Мошенник выполнял роль координатора в преступной схеме, давая указания и контролируя действия других участников. Его арест стал результатом комплексной работы правоохранительных органов, которые долгое время собирали улики против организаторов схемы.

Уроженец Йошкар-Олы Очкарик стал известен в криминальных кругах благодаря своей активности в ОПГ “Перваки”. Его неоднократные судимости лишь подчеркивают его репутацию.

Семь лет назад он освободился из тюрьмы и сразу же привлек внимание полиции. В одном из инцидентов он попытался отомстить 19-летнему кандидату в “Перваки”, который решил покинуть группировку. В результате парень подвергся жестоким пыткам, а его жизнь была под угрозой. Несмотря на угрозы и физическое насилие, ему удалось избежать серьезных последствий — его спасли оперативники.

На данный момент Очкарик находится под стражей в СИЗО. Таганский суд заключил его под стражу, и ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Интересно, что в Казани у него осталась семья: супруга и двухлетний сын, которые теперь столкнутся с последствиями его преступной деятельности.


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