 

Было стыдно смотреть – как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон

22.11.2024, 14:05, Разное
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Нина Русланова умерла в больнице от бушевавшей тогда коронавирусной инфекции. Гроб с телом звезды, который выставили для прощания в холле Дома кино, был закрыт. Актрису провожали 45-летняя дочь Олеся Рудакова и ее 13-летний сын Константин.

Дочь Руслановой рассказывала тогда: “25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации, у нее развилась больничная пневмония. КТ, которую сделали в реанимации, не показала ничего, кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили, что у нее ковид”.

Похоронили звезду фильмов “Собачье сердце”, “Небеса обетованные”, “Тени исчезают в полдень” и “Афоня” на актерской аллее престижного столичного Троекуровского кладбища. Рядом покоятся ее коллеги – Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф…

На протяжении двух с лишним лет на могиле не было достойного звезды такого уровня памятника – мешали бюрократические сложности и высокая цена. Дочь говорила, что ей было стыдно смотреть людям в глаза, потому что не могла поставить знаменитой матери достойный памятник. А пресса писала про облупившийся крест и выцветшие венки.

И лишь в августе 2024 года на могиле Нины Руслановой появился строгий, лаконичный красивый монумент. Оплатил его создание – а это, как говорят, около 2 миллионов рублей – благотворительный фонд. Открытие памятника дочь актрисы приурочила к собственному дню рождения и устроила фуршет прямо на кладбище.


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