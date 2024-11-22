На реновацию скворечников в Москве выделено 24 млрд рублей

Правительство Москвы приняло постановление «О программе реновации искусственных гнездовий», в рамках которого до 2030 года планируется улучшить жилищные условия столичных птиц. Ветхие скворечники, зачастую построенные без согласования с надзорными органами, будут снесены, а на их месте появятся современные многоуровневые гнездовые комплексы. Общий объём инвестиций составит 23 млрд рублей, что сравнимо со стоимостью одного небольшого сквера.

«Скворцы, синицы и воробьи, как и все остальные москвичи, заслуживают качественного жилья, — отметил заместитель мэра Владимир Москвы. — Каждое новое гнездо будет подключено ко всем коммуникациям. Жильцы смогут в комфортных условиях выводить птенцов, не беспокоясь о протечках и ветхости стен».

В рамках программы до 2030 года на территории Москвы планируется возвести 3 тысячи скворечников общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Как отметил глава Фонда реновации Максим Степанов, новые скворечники станут примером высокого класса благоустройства.

«Мы создадим уникальные жилые пространства, где будут не только места для кормления, но и небольшие зоны отдыха: веточки для медитации и мини-бассейны из дождевой воды», – сообщил он.

Кроме того, предусмотрены экологические лифты для миграции птиц на верхние этажи, а в подъездах установят видеонаблюдение, чтобы голуби из соседних районов не занимали чужие гнёзда.

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