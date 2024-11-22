 

“Остановите самолет, я выйду” – буйный авиапассажир был обмотан скотчем

22.11.2024, 11:25, Разное
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Пассажиры рейса American Airlines, следовавшего из Милуоки в Даллас, задержали и обмотали скотчем буйного мужчину, который пытался открыть дверь самолета на высоте более 9 тысяч метров.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на борту самолета компании American Airlines, следовавшего рейсом 1915 из Милуоки в Даллас-Форт-Уэрт.

Пассажир сначала заявил стюардессе, что ему срочно нужно покинуть самолет. Вскоре он стал кричать и возмущенно требовать выполнить его просьбу, рассказывает один из пассажиров в интервью Today.

Стюардесса связалась с бортпроводником, находившимся в задней части самолёта, чтобы попросить других сотрудников переместиться вперед, а также жестом дала понять людям поблизости, что ей требуется помощь. В это время разбушевавшийся пассажир набросился на стюардессу, повредив ей левое запястье и шею. Остальные пассажиры обмотали нападавшего скотчем и удерживали его около 30 минут.

Согласно отчету, после успешной посадки самолета в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт на борт поднялись представители ФБР и сотрудники Департамента общественной безопасности аэропорта. Они задержали пассажира и направили его на психиатрическое обследование.


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