Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью
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Ингредиенты
- Куриное филе – 400 г
- Лимон – 1 шт.
- Помидоры черри – 150 г
- Морковь – 1 средняя
- Перец чили – 1 маленький (по вкусу)
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Приготовление
- Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе на порционные куски толщиной около 1 см.
- Лимон разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими ломтиками для украшения, а вторую выжмите сок.
- Помидорчики черри помойте и разрежьте на половинки.
- Морковку очистите и натрите на крупной терке.
- Чилийский перчик мелко нарежьте, удалив семена при желании, чтобы уменьшить остроту.
В миске смешайте куриное филе с лимонным соком, солью и черным молотым перцем. Оставьте мариноваться на 15 минут.
На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте морковь и обжаривайте до мягкости, примерно 3 минуты. Затем добавьте нарезанный чили, перемешайте и готовьте еще минуту.
Уберите овощи со сковороды и отложите их в сторону. В той же сковороде обжарьте куриное мясо с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Когда курица будет готова, верните овощи обратно в сковороду к мясу. Добавьте помидоры черри и аккуратно перемешайте все ингредиенты вместе. Готовьте еще пару минут, пока помидоры слегка не станут мягкими.
Разложите куриный стейк с овощами на тарелки, украсьте ломтиками лимона и подавайте горячим.
Приятного аппетита!
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