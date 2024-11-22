 

Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью

22.11.2024, 10:45, Разное
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Ингредиенты

  • Куриное филе – 400 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Помидоры черри – 150 г
  • Морковь – 1 средняя
  • Перец чили – 1 маленький (по вкусу)
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу

Приготовление

  • Подготовка ингредиентов:
    • Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе на порционные куски толщиной около 1 см.
    • Лимон разрежьте пополам. Одну половину нарежьте тонкими ломтиками для украшения, а вторую выжмите сок.
    • Помидорчики черри помойте и разрежьте на половинки.
    • Морковку очистите и натрите на крупной терке.
    • Чилийский перчик мелко нарежьте, удалив семена при желании, чтобы уменьшить остроту.
  • Маринование курицы:
    В миске смешайте куриное филе с лимонным соком, солью и черным молотым перцем. Оставьте мариноваться на 15 минут.
  • Приготовление овощей:
    На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте морковь и обжаривайте до мягкости, примерно 3 минуты. Затем добавьте нарезанный чили, перемешайте и готовьте еще минуту.
  • Обжарка курицы:
    Уберите овощи со сковороды и отложите их в сторону. В той же сковороде обжарьте куриное мясо с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
  • Сборка блюда:
    Когда курица будет готова, верните овощи обратно в сковороду к мясу. Добавьте помидоры черри и аккуратно перемешайте все ингредиенты вместе. Готовьте еще пару минут, пока помидоры слегка не станут мягкими.
  • Подача:
    Разложите куриный стейк с овощами на тарелки, украсьте ломтиками лимона и подавайте горячим.

    • Приятного аппетита!


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