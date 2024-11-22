В Китае построен самый мощный центр исследования гипергравитации в мире

В китайском Ханчжоу успешно провели запуск и испытания главной центрифуги в

Гипергравитационном экспериментальном центре (CHIEF). Его постройка началась в 2020 году и пока еще не завершена — сейчас строители готовятся к монтажу двигателей для двух малых центрифуг. Проект обошелся в $276,5 млн и это не научное, а коммерческое учреждение, спроектированное для нужд бизнеса.

Главная центрифуга CHIEF имеет мощность 1900 g∙тонн (ускорение силы тяжести, помноженное на массу мишени) и может разгонять грузы весом до 32 тонн, что является мировым рекордом. Для сравнения, наибольший прежний аналог, центрифуга в Космическом центре Годдарда NASA, работает с предельной нагрузкой всего в 2,5 тонны и разгоняет ее только до ускорения в 30 g.

Центрифуга в Космическом центре Годдарда NASA

Про подобные гипергравитационные установки говорят, что они «сжимают время и пространство». Не напрямую, а в ходе симуляций, когда запредельная, но контролируемая сила центрифуги ускоряет многие естественные процессы, что позволяет проводить за считанные часы эксперименты протяженностью в десятилетия. Например, изучить многолетнее воздействие нагрузки на элементы плотин или увидеть распространение загрязняющих веществ в разных средах.

На текущем этапе в CHIEF будут проводить исследования по шести главным направлениям. Это изучение гидроинженерных сооружений, работа на больших глубинах под водой и под землей, сейсмическая геотехника, обработка материалов и изучение геологических процессов. Особое внимание в центре уделяется защитным конструкциям для противодействия экстремальным погодным явлениям – наводнениям и ураганам.Источник — South China Morning Post