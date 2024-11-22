Исследование: Время больше не линейно

Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) вместе со своими коллегами из Лиссабонского университета NOVA меняют устоявшиеся взгляды о времени. В журнале Foundations опубликована исследовательская статья, представляющая новую концепцию под названием «локальное время».

Что же скрывается за этим термином?

По словам доцента кафедры высшей математики ДГТУ Надежды Красий, время — это нечто большее, чем просто часы на стене. Она утверждает, что сам по себе этот феномен не обладает конкретным значением, а человек способен лишь фиксировать его ход. Ученые предлагают взглянуть на время иначе — как на независимую сущность, которая подчиняется своим уникальным законам и может изменять свою скорость и даже направление.

Корни этого подхода уходят глубоко в историю человечества. Наши предки начали осознавать течение времени примерно три миллиона лет назад, когда заметили чередование дня и ночи. Затем наблюдение за Луной и её фазами привело к первым попыткам измерения времени. Подсчёт дней между полнолунием и новолунием стал одним из первых способов фиксации временного потока.

Но современная наука предлагает гораздо более сложное понимание. Согласно новой теории, время течет по-разному для разных процессов. Например, для одного события оно может ускориться, для другого — замедлиться, а иногда даже изменить своё направление. Исследователи подчеркивают, что временные потоки уникальны для каждого явления и отличаются от общепринятого астрономического времени. Их концепция основывается на том, что течение времени определяется внутренними свойствами самих процессов.

Чтобы обосновать свои идеи, учёные использовали сложные математические инструменты, в числе которых риманова геометрия, теория кривых, дифференциальные уравнения, а также теория вероятностей и случайных процессов. Они применяли эти методы к простым геометрическим объектам, чтобы показать связь между абстрактными понятиями и реальностью. Эти эксперименты позволили приблизить новое понимание времени к повседневному опыту людей.

В результате было доказано, что введённое «локальное» время способно точно описать последовательность событий, опираясь на одновременные измерения различных параметров. Более того, ученые считают, что эта методика поможет не только анализировать происходящие процессы, но и предсказывать их будущее развитие.

Возможно, концепция «локального времени» станет ключом к разгадке многих тайн Вселенной и позволит глубже понять природу времени.