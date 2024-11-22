Тест: вас можно назвать знатоком фильма “12 стульев”, если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов

ВОПРОСЫ

1. В каком году происходят события, описанные в фильме?

А. в 1927

Б. в 1926

В. в 1928

2. Чем отличался Остап Бендер, когда вошел в город?

А. Длинными и пышными усами

Б. Отсутствием носков

В. Смешной шляпой

3. Какое награждение ждало Остапа Бендера за бриллианты?

А. 80000 рублей

Б. 60000 рублей

В. 50000 рублей

4. Почему Ипполита Матвеевича прозвали Кисой?

А. Придумал Остап

Б. Это ласковое производное от его имени

В. Это пришло из детства

5. Кто стал женой Бендера, чтобы подобраться к одному из стульев гарнитура?

А. Мадам Грицацуева

Б. Эллочка

В. Лиза

6. Что стало с последним из 12-ти стульев?

А. Его не нашли

Б. История умалчивает

В. На найденные в нем бриллианты построили клуб

7. Сколько слов было в лексиконе Эллочки-людоедки?

А. 40

Б. 25

В. 30

ОТВЕТЫ

1. А. в 1927

2. Б. Отсутствием носков

3. Б. 60000 рублей

4. В. Это пришло из детства

5. А. Мадам Грицацуева

6. В. На найденные в нем бриллианты построили клуб

7. В. 30