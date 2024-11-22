 

Байден назвал “возмутительным” решение Международного уголовного суда в Гааге

22.11.2024, 3:10, Новости дня
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Президент США Джо Байден нашел возмутительным решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и экс-министра обороны Йоава Галанта.

“Позвольте мне еще раз пояснить: что бы ни подразумевал МУС, нет ничего общего между Израилем и ХАМАСом. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности”, – заявил Байден.

В официальном заявлении Белого дома, опубликованном несколькими часами ранее, говорилось, что Вашингтон “совершенно не согласен с этим решением”.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США обеспокоены поспешностью принятия решения о выпуске ордеров на арест и процессуальными ошибками, которые привели к этому решению. Он заявил, что США намерены обсудить свои дальнейшие действия с партнерами.

Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет выполнять решение МУС, а в январе “все увидят решительный ответ на него”.


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