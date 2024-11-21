Рупор кремлевской пропаганды: Бу, испугался? Не бойся!

Бу, испугался?

Не бойся!

Это ракета с разделяющейся боеголовкой.

Она летит очень быстро туда куда надо!

Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной.

Посмотри на эти красивые прилеты.

Ты их видишь?

Я их тоже вижу!

Давай смотреть на них прилеты разделяющихся боеголовок вместе.

Пока "Южмаш" не встанет.

Ты не хочешь?

Почему?

Что-то не так?

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