Рупор кремлевской пропаганды: Бу, испугался? Не бойся!
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Бу, испугался?
Не бойся!
Это ракета с разделяющейся боеголовкой.
Она летит очень быстро туда куда надо!
Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной.
Посмотри на эти красивые прилеты.
Ты их видишь?
Я их тоже вижу!
Давай смотреть на них прилеты разделяющихся боеголовок вместе.
Пока "Южмаш" не встанет.
Ты не хочешь?
Почему?
Что-то не так?
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Источник: Colonel Cassad
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