Мнение «аналитика»: О зажигающих российских пенсионерах… Голливуд отдыхает?

Да уж, прошли те времена, когда российские #мужчины с надеждой ждали #пенсии как законной возможности не работать пять дней в неделю, а спокойно ходить на рыбалку, заниматься хобби в гараже и вообще-то перестать беспокоиться, начав жить. Теперь они готовы на любые ухищрения, чтобы продолжать трудовую активность и «перцем не стареть». Оказывается ни 60+, ни даже 65+ тут вовсе не предел.

Так, двое друзей, которых выперли на пенсию, разработали хитрый план триумфального возвращения…

Причём не остановились и перед криминалом. Более того, шаг за шагом пустились во все тяжкие. Сначала кража, потом грабёж… Хорошо хоть до убийства дело не дошло.

Их разоблачили, конечно. И «пожалели», отпустив на поруки.

Быть может, вы узнали синопсис комедийного фильма «Старики-разбойники» 1971 года. Потом ещё были «Небеса обетованные» и «Старые клячи». Уже не столь весёлые, но так или иначе раскрывающие проблему (не) востребованности людей старшего возраста. Их способности найти новое место в жизни.

Самое интересное, что Голливуд подступился к этому лишь 10-15 лет назад, выпустив комедийно-бизнесовый фильм «Стажёр». Ведь до того тема золотого возраста подавалась либо как драма неприкаянного одиночества, либо как трафаретное бабушкино/дедушкино счастье.

Выходит, «наши» опять впереди планеты всей?

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