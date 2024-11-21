Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене

По последним данным, артист согласен участвовать в рекламных проектах только за внушительный гонорар в размере 50 миллионов рублей. Эта сумма подразумевает полное участие в рекламной кампании, что подчеркивает высокий статус Петрова в индустрии.

Представитель актера отметил, что Саша Петров чаще всего рассматривает предложения для глобального сотрудничества. Однако, как и в любом творческом процессе, многое зависит от его графика съемок и проектов, в которых он задействован. Актер известен своей способностью меняться для ролей, что иногда может не совпадать с требованиями рекламодателей. Некоторые готовы ждать, пока он освободится, а другие — нет.

В данный момент Петров занят съемками в проекте, где его образ включает необычную деталь — половина головы у него выбрита. Это подчеркивает его профессионализм и готовность к экспериментам ради роли, но также создает определенные ограничения для участия в рекламе, так как внешний вид должен соответствовать требованиям клиента.

Что касается гонораров за работу в кино, то здесь цифры также впечатляют: за одну смену актер может заработать до миллиона рублей. Однако в театре расценки значительно скромнее. Максимальный гонорар Петрова за участие в спектакле составляет 100 тысяч рублей. Это подчеркивает разницу в доходах между различными форматами работы.

Интересно отметить, что оклад актеров высшей категории в театре Ермоловой составляет всего 32 тысячи рублей в месяц. За каждый выход на сцену артист получает дополнительные 10% от оклада, что составляет 3200 рублей. Если актер выступает в течение месяца, например, десять раз, его доход может удвоиться. При более частых выходах на сцену сумма гонорара будет расти еще больше.