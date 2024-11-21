Преподавателя русского языка уволили с работы за использование слова «Сорос» в качестве примера палиндрома

По жалобе родителей из городской гимназии в Екатеринбурге была уволена преподаватель русского языка Мария Слюсарева. Причиной стало использование педагогом слова «Сорос» в качестве примера палиндрома – текста, одинаково читающегося в обоих направлениях.

Одна из учениц дома несколько раз произнесла фамилию американского общественного деятеля, что не понравилось её матери. Девочка сообщила, что узнала о Соросе на уроке русского языка. Мать отправилась в школу и предъявила претензии педагогу, обвинив учительницу в сознательной пропаганде идей врага посредством учебной программы. Какие именно идеи пропагандировались, сформулировать она не смогла.

Реакции преподавателя не последовало, а вот директор школы Галина Васильченко передала материалы на Слюсареву в РОНО, где единогласно согласились с аргументами «о противодействии упоминанию Сороса в учебной программе».

«Педагог могла подобрать иные примеры палиндромов – «заказ», «топот», «комок», «шалаш», «азаза» – но она сознательно выразила антироссийскую позицию. А ведь любой пример должен нести положительную функцию в воспитании подрастающего поколения», – такую резолюцию выразили коллеги Слюсаревой и передали её дело в центр «Э» для дальнейшего изучения.

Уволенного педагога временно заменил преподаватель физкультуры. На уроке он сразу сказал 7Б, что по русскому у него была тройка, поэтому «в палиндромах не разбирается».

«Давайте так: я пойду в кабак, а вы домой», – предложил он.

Учащимся понравилось предложение, а один из них заметил, что слово «кабак» – удачный пример палиндрома.

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