Четыре совета из США по безопасному использованию аэрогриля

Министерство сельского хозяйства США по примеру своих австралийских коллег озаботилось тем, что две трети домохозяйств используют аэрогрили, но почти никто из потребителей понятия не имеет, как правильно готовит в них еду. Их привлекает малый расход энергии, универсальность устройства, скорость приготовления и возможность получить хрустящую корочку без использования масла. И лишь 3 из 10 человек читают инструкцию к продуктам перед тем, как загрузить их в аэрогриль.

Аэрогриль стал необычайно популярным во времена пандемии и локдаунов, так как позволил потребителям с легкостью готовить блюда «как в ресторане». Однако сама технология готовки, основанная на интенсивном обдуве продуктов горячим воздухом, противоречит правилам традиционной кулинарии. И это опасно — например, мясо в панировке вряд ли прожарится в аэрогриле за то же время, что в духовке или на сковороде. Снаружи оно будет выглядеть идеально, но внутри останется сырым, а это риск.

Для просвещения населения американское ведомство составило базовую памятку по готовке в аэрогриле:

Мыть руки, посуду, поваренные инструменты и элементы гриля перед и после готовки с мылом не менее 20 секунд;

Не смешивать сырые продукты, особенно мясо и морепродукты. Использовать для них разные разделочные доски. Не класть в одну тарелку сырые заготовки и готовую еду;

Нельзя переполнять корзину аэрогриля, между кусками пищи нужно оставлять пространство для циркуляции воздуха. Обязательно проверять достижение минимально допустимой температуры для конкретных продуктов при помощи пищевого термометра, но лучше ее превышать;

Приготовленная еда может находиться в аэрогриле не более двух часов, после чего она остывает настолько, что в ней начинается размножение опасных микробов. Готовую еду следует убрать в холодильник.

Источник — Food Safety Information Council