Четыре совета из США по безопасному использованию аэрогриля
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Министерство сельского хозяйства США по примеру своих австралийских коллег озаботилось тем, что две трети домохозяйств используют аэрогрили, но почти никто из потребителей понятия не имеет, как правильно готовит в них еду. Их привлекает малый расход энергии, универсальность устройства, скорость приготовления и возможность получить хрустящую корочку без использования масла. И лишь 3 из 10 человек читают инструкцию к продуктам перед тем, как загрузить их в аэрогриль.
Аэрогриль стал необычайно популярным во времена пандемии и локдаунов, так как позволил потребителям с легкостью готовить блюда «как в ресторане». Однако сама технология готовки, основанная на интенсивном обдуве продуктов горячим воздухом, противоречит правилам традиционной кулинарии. И это опасно — например, мясо в панировке вряд ли прожарится в аэрогриле за то же время, что в духовке или на сковороде. Снаружи оно будет выглядеть идеально, но внутри останется сырым, а это риск.
Для просвещения населения американское ведомство составило базовую памятку по готовке в аэрогриле:
Мыть руки, посуду, поваренные инструменты и элементы гриля перед и после готовки с мылом не менее 20 секунд;
Не смешивать сырые продукты, особенно мясо и морепродукты. Использовать для них разные разделочные доски. Не класть в одну тарелку сырые заготовки и готовую еду;
Нельзя переполнять корзину аэрогриля, между кусками пищи нужно оставлять пространство для циркуляции воздуха. Обязательно проверять достижение минимально допустимой температуры для конкретных продуктов при помощи пищевого термометра, но лучше ее превышать;
Приготовленная еда может находиться в аэрогриле не более двух часов, после чего она остывает настолько, что в ней начинается размножение опасных микробов. Готовую еду следует убрать в холодильник.
Источник — Food Safety Information Council
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