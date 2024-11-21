 

Сенат США отклонил инициативу Берни Сандерса об оружейном эмбарго против Израиля

21.11.2024, 13:55, Новости дня
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Американский сенат большинством голосов отверг предложенную Берни Сандерсом резолюцию, требующую от администрации США прекратить поставки оружия Израилю. За предложение отказаться от поставок танковых снарядов проголосовали всего 18 сенаторов, за прекращение минометных снарядов – 19. Против, соответственно, 79 и 78 сенаторов.

“Правительство Израиля контролируется не просто правыми экстремистами, а религиозными фанатиками. Пришло время сказать правительству Нетаниягу: вы не можете использовать американское оружие для нарушения международных и американских законов – несмотря на то, что в прошлом году США выплатили Израилю 18 миллиардов долларов”, – заявил Сандерс.

Несмотря на провал инициативы, пропалестинские организации выразили удовлетворение происшедшим. Во-первых, Сандерса поддержало не только “прогрессивное” крыло Демократической партии, но и несколько демократов-центристов. Во-вторых, такое предложение впервые было поставлено на голосование в Сенате.


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