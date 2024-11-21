53-летняя Марина Федункив родила первенца

Марина Федункив долгое время умело скрывала свою беременность даже от близких друзей и коллег. Однако журналисты узнали, что совсем недавно актриса впервые испытала радость материнства.

Слухи о беременности артистки начали распространяться после съемок шоу “Первые на деревне”, которое Федункив вела прошлым летом. Несмотря на то, что Марина не предъявляла никаких особенных требований, вся команда старалась максимально заботиться о ней, ее буквально окружили

Теперь выяснилось, что 53-летняя актриса впервые стала матерью, причем произошло это радостное событие в октябре. Пол ребенка Федункив не раскрывает, как и не комментировала слухи о своем интересном положении.

Последние месяцы Марина практически исчезла с радаров светской хроники, вероятно, сосредоточившись на подготовке к рождению ребенка. Однажды ее все же заметили на вокзале, где она пыталась скрыть изменения фигуры под свободной одеждой, а ее походка выдавала состояние беременности.

Напомним, Марина Федункив в 2021 году стала женой итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Это первый официальный брак артистки, до этого она дважды находилась в длительных отношениях, но предпочитала гражданский брак. Супруг Марины не любит публичность, возможно, именно поэтому беременность резидентки Comedy Woman скрывалась столь тщательно.