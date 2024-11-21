“Я совершил очень много ошибок”: Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости

В будущем году Народный артист России Александр Буйнов отметит 75-летие. Но кажется, эта серьезная цифра не вяжется с ним, всегда молодым, полным задора и энергии. “Ощущаю я себя очень молодо – лет на 25-30, и иногда даже слышу от близких людей, будто бы не хочу взрослеть, – улыбается артист. – И знаете, я ничего в своей жизни не хотел бы изменить, переиграть, поскольку это прошлое и сделало нас сегодняшними, а, возможно, и будущими”.

“Хотя в жизни я совершил очень много ошибок, – вздыхает музыкант. – Например, корю себя за прерванные отношения с женщинами. Я человек верующий, и иногда перед Богом вспоминаю о тех своих неблаговидных поступках – не хочу употреблять слово “предательство”. А когда это вспоминаю, то принимаю все случившее очень близко к сердцу и всей душой прошу прощения у тех женщин, которых обидел, за тот свой грех”.

Александр Буйнов давно остепенился – уже сорок лет он счастливо женат на Алене Буйновой. “Мне самому так странно, что у меня дочь взрослая (Юлии Буйновой – 51 год – Прим. ред.), что у меня внук (19-летний Александр Буйнов – Прим. ред.) ростом в 1.90 метра, окончил президентское кадетское училище и поступил сейчас на первый курс в институт, где учится на дизайнера, хотя, конечно, я мечтал, чтобы он стал офицером, – сообщил артист. – А внучки (15-летние двойняшки Дарья и Софья – Прим. ред.) учатся в 9-м классе, занимаются в школе танца “Тодес” и в художественной школе при Строгановском училище. Отношения у меня с внуками на равных, мы общаемся на одном языке, и я не чувствую себя дедом”.

6 апреля будущего года Буйнов планирует дать юбилейный концерт, где на сцену выйдут и его внуки – этот семейный подряд уже сегодня кажется интересным.