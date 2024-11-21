 

“Я совершил очень много ошибок”: Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости

21.11.2024, 13:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В будущем году Народный артист России Александр Буйнов отметит 75-летие. Но кажется, эта серьезная цифра не вяжется с ним, всегда молодым, полным задора и энергии. “Ощущаю я себя очень молодо – лет на 25-30, и иногда даже слышу от близких людей, будто бы не хочу взрослеть, – улыбается артист. – И знаете, я ничего в своей жизни не хотел бы изменить, переиграть, поскольку это прошлое и сделало нас сегодняшними, а, возможно, и будущими”.

“Хотя в жизни я совершил очень много ошибок, – вздыхает музыкант. – Например, корю себя за прерванные отношения с женщинами. Я человек верующий, и иногда перед Богом вспоминаю о тех своих неблаговидных поступках – не хочу употреблять слово “предательство”. А когда это вспоминаю, то принимаю все случившее очень близко к сердцу и всей душой прошу прощения у тех женщин, которых обидел, за тот свой грех”.

Александр Буйнов давно остепенился – уже сорок лет он счастливо женат на Алене Буйновой. “Мне самому так странно, что у меня дочь взрослая (Юлии Буйновой – 51 год – Прим. ред.), что у меня внук (19-летний Александр Буйнов – Прим. ред.) ростом в 1.90 метра, окончил президентское кадетское училище и поступил сейчас на первый курс в институт, где учится на дизайнера, хотя, конечно, я мечтал, чтобы он стал офицером, – сообщил артист. – А внучки (15-летние двойняшки Дарья и Софья – Прим. ред.) учатся в 9-м классе, занимаются в школе танца “Тодес” и в художественной школе при Строгановском училище. Отношения у меня с внуками на равных, мы общаемся на одном языке, и я не чувствую себя дедом”.

6 апреля будущего года Буйнов планирует дать юбилейный концерт, где на сцену выйдут и его внуки – этот семейный подряд уже сегодня кажется интересным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / 53-летняя Марина Федункив родила первенца

21.11 / ВСУ – армия РФ выпустила по Днепру межконтинентальную ракету, “Кинжал” и еще шесть ракет

21.11 / Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно

21.11 / ТЕСТ: хорошо ли вы помните актеров и героев культового сериала “17 мгновений весны”

21.11 / Новая Зеландия признала террористическими организациями “Хизбаллу”, “Исламский джихад” и хуситов

21.11 / ФСБ России объявило о задержании диверсанта, гражданина Германии

21.11 / В Бразилии арестованы военные, планировавшие убийство президента Лулы

21.11 / Деревня в Италии предлагает дома по 1 евро американцам, расстроенным результатами выборов в США

20.11 / Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября

20.11 / Зеленский в интервью Fox News – “Израиль совершил ошибку, его лидеры боялись Путина”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика