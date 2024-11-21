MK-II Aurora: первый гиперзвуковой гражданский самолет со времен Конкорда

Как сообщила пресс-служба международной компании Dawn Aerospace, 12 ноября состоялся первый полет опытного беспилотного самолета MK-II Aurora с ракетным двигателем. Во время полета он преодолел звуковой барьер, достигнув скорости 1,1 Маха и поднявшись на высоту более 25000 м.

Характеристики нового самолета: длина — 4,8 м, вес — 200 кг, размах крыльев — 4 метра. MK-II Aurora стал первым гиперзвуковым самолетом, спроектированным в Новой Зеландии и уже установившим несколько мировых рекордов. В частности, он достиг высоты в 20000 м за 118,6 сек, что на 4,2 сек быстрее прежнего рекорда, установленного на истребителе F-15 полвека назад.

Конечная цель разработчиков — достичь высоты 100 км со скоростью 3,5 Маха, где самолет будет использоваться для исследования микрогравитации и изучения атмосферы и поверхности Земли.

Источник — Dawn Aerospace