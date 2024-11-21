 

MK-II Aurora: первый гиперзвуковой гражданский самолет со времен Конкорда

21.11.2024, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщила пресс-служба международной компании Dawn Aerospace, 12 ноября состоялся первый полет опытного беспилотного самолета MK-II Aurora с ракетным двигателем. Во время полета он преодолел звуковой барьер, достигнув скорости 1,1 Маха и поднявшись на высоту более 25000 м.

Характеристики нового самолета: длина — 4,8 м, вес — 200 кг, размах крыльев — 4 метра. MK-II Aurora стал первым гиперзвуковым самолетом, спроектированным в Новой Зеландии и уже установившим несколько мировых рекордов. В частности, он достиг высоты в 20000 м за 118,6 сек, что на 4,2 сек быстрее прежнего рекорда, установленного на истребителе F-15 полвека назад.

Конечная цель разработчиков — достичь высоты 100 км со скоростью 3,5 Маха, где самолет будет использоваться для исследования микрогравитации и изучения атмосферы и поверхности Земли.

Источник &#8212 Dawn Aerospace


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Мнение: Пять ступеней вымирания современного человечества

21.11 / Император жаловал бывшим заморским лазутчикам Светову, Штефанову и Кашину звания бояр

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Коррекция торгового курса ЕС

21.11 / Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу

21.11 / Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе

21.11 / «Это ностальгическая пасхалка» – разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили, почему в игре столько багов и низкий FPS

21.11 / Самый быстрый фен для волос: Bugatti поставил мировой рекорд скорости для автомобилей с открытым верхом

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Модель Yi-Lightning

21.11 / Торт “Когда гости на пороге”: рецепт на скорую руку

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Заморозка конфликта неприемлема

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика