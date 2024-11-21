Мнение: Пять ступеней вымирания современного человечества

Виктор Мараховский ведёт печальные хроники вымирания нашей планеты (ссылка). Рождаемость падает везде:

— коэффициент рождаемости в Индии, который в 1950 году составлял 6,2 ребенка на женщину, сейчас упал до уровня ниже 2;

— коэффициент рождаемости в Великобритании в 2023 году упал до всего 1,44 ребенка на женщину, что ниже самого низкого показателя с тех пор, как правительство начало отслеживать рождаемость в 1938 году;

— из-за сокращения населения 15-й год подряд в 2023 году Япония сталкивается с нехваткой рабочей силы;

— уровень рождаемости в ФРГ поставил новый антирекорд… 1,35 ребенка на женщину по сравнению с 1,58 ребенка на женщину в 2021 году;

— Около 4,74 млн китайских пар зарегистрировали браки за первые три квартала 2024 года, что на 16,6% меньше, чем 5,69 млн, зарегистрированных за тот же период прошлого года;

— в США… [СКР] опустился до 1,62 ребёнка на женщину.

В общем, катастрофа. Катастрофа, которую обыватели не видят и не понимают, так с математикой «на вы». Математике в наших школах не учат — её только показывают школьникам издалека. А проблема, если упростить, вот в чём.

Первая ступень демографии, её корень — это культура. Традиции, привычки, менталитет, прочее содержимое голов. Люди или хотят размножаться, или нет, и в конечном итоге именно настрой отдельных пар влияет на темпы вымирания или прироста.

Вторая ступень — количество детей на одну женщину, так называемый СКР (суммарный коэффициент рождаемости). Вторая ступень в нашу эпоху почти полностью зависит от первой (от культуры), при этом факторы голода и болезней из уравнения исключены. Если в обществе установка на здоровые традиционные ценности, то СКР может составлять, например, 7 детей на семью — как в России до прихода большевиков. Если же в обществе установка на страдания и срам, как в порабощённой американцами Южной Корее, СКР может опуститься до 0,5 детей на женщину или даже занырнуть ещё глубже.

Третья ступень — рождаемость, то есть количество родившихся за год в стране. Рождаемость уже исчисляется не единицами, а сотнями тысяч или миллионами новых граждан, появившихся на свет в конкретном году. Рождаемость полностью зависит от СКР, однако зависимость проявляется с лагом, с задержкой. Когда СКР падает, начинает постепенно расти средний возраст в стране. Через несколько десятилетий в обществе становится меньше молодых матерей и больше пенсионеров, и вот уже после этого рождаемость начинает сокращаться по-настоящему быстро.

Четвёртая ступень — численность населения, которая полностью зависит уже от третьей ступени. При этом средний возраст надо учитывать и тут. Демагоги часто привязывают смертность к уровню медицины, однако смертность зависит прежде всего от среднего возраста: в японском доме престарелых смертность на порядки выше, чем в футбольной команде из Нигера. То же самое работает и для рождаемости: с уменьшением доли молодёжи в стране рождаемость падает, и естественный прирост в итоге сменяется естественной убылью населения.

Когда большевики захватили Россию, средний возраст русских был меньше 20 лет, а СКР — примерно 7 детей на женщину. Хребет русской демографии сломал Сталин, основное падение рождаемости пришлось на его эпоху (с нерусской демографией дела обстояли гораздо лучше, в нацреспубликах рождаемость при советской власти росла). Ниже двух, то есть ниже уровня вымирания, СКР в России упал через 11 лет после смерти Сталина, в 1964 году. Когда КПСС сдалась в 1991 году Западу, средний возраст населения составлял уже 35 лет, а СКР был уже ниже критического уровня, 1,7. Несмотря на это, население РСФСР росло до самого развала — в 1917 году демографическая картина в России была настолько хороша, что инерции хватило более чем на 70 лет.

Пятая ступень — численность рабочей силы, которая зависит от размера населения и, опять-таки, от среднего возраста в стране. Представьте три ситуации:

А. 100 млн работающих и 25 млн иждивенцев (итого 125 млн).

Б. 75 млн работающих и 75 млн иждивенцев (итого 150 млн).

В. 25 млн работающих и 100 млн иждивенцев (итого 125 млн).

Если смотреть только на численность населения, между тремя состояниями особой разницы нет. Вместе с тем, очевидно, что разница есть, и разница огромна.

Развитые страны, включая Россию, сейчас стремительно движутся из состояния Б в состояние В. Если ничего не изменится в лучшую сторону, то уже через 30-40 лет мы окажемся довольно близко к этой антиутопии, и нам это, будьте уверены, не понравится.

Теперь давайте снова залезем в шкуру обывателя, который, повторюсь, находится с математикой «на вы», а слово «первообразная» когда-то краем уха слышал, но уже надёжно забыл. Обозначенную выше цепочку причин и следствий он не видит, поэтому для него не существует никакой связи между, например, массовым сносом храмов при Сталине и повышением пенсионного возраста при Путине.

Когда речь заходит о численности всего человечества, реакция обывателя та же самая — недоумение. Мне вчера написали в комментариях: «объясните, чего все так переживают за демографию? Нас уже 8,2 миллиарда!».

И действительно, если смотреть только на численность населения, то проблемы нет — или, во всяком случае, проблема не выглядит серьёзной. Однако если посмотреть на уровень СКР в минимально развитых странах, который современная культура вымирания прижимает к плинтусу, становится совершенно ясно:

1. Мы в беде.

2. Если мы кардинально не изменим образ мыслей, отказавшись от деструктивных идей 20-го века, мы вымрем.