Император жаловал бывшим заморским лазутчикам Светову, Штефанову и Кашину звания бояр

На государственном балу в Зимнем дворце, посвященному 100-летию разгромной победы над либеральными супостатами в битве на Болотной, Император Владимир, вручил государственные награды и жаловал звания бояр и родовые герба таким достопочтеннейшим государственным мужам: глашатаям Станиславу Васильеву, Владимиру Скоморохову, скоморохам Ивану Охлобыстину, Ярославу Шаманову и друиду Александру Дугину.

Среди новоиспеченных дворян оказались и некогда признанные заморскими лазутчиками Олег Кашин, Михаил Светов и Александр Штефанов. Ранее эти трое подданных вели деструктивную борьбу против Империи на золото западных держав, однако спустя некоторое время жизни в западных королевствах к бывшим предателям возвернулся разум и любовь к Руси-матушке.

Так, после десятитомной личной переписки с государем к Кашину стал постепенно возвращаться рассудок и перед самым штурмом тогдашнего Лондона (ныне Лепск) императорскими войсками во время Британской кампании иноагент смог организовать в Оксфорде народное ополчение из благороднейших сынов депутатов Боярской думы и атаковать вражеские войска с тыла, тем самым позволив императорской армии взять град на Темзе без особых потерь в ходе трёхдневного штурма и полностью разгромить последний оплот однополярного мира в Европе.

Бывший заморский лазутчик Михаил Светов изначально издавал свою нелегальную газетёнку «Светлые новости», отравлявшую неокрепшие умы отроков откровенной крамолой, однако после общения со сбежавшими от справедливой лупы Фемиды крамольниками Светов осознал всю ошибочность своих суждений и плавно сменил тон издания на патриотический, таким образом вернув разум колоде затуманенных либеральной хлюздой подданных Империи.

Заморский лазутчик Александр Штефанов изначально печально прославившийся своими псевдоисторическими статьями, по прошествии времени, как и Светов, разочаровавшись после общения с беглыми крамольниками, приступил к написанию разгромных статей, обличающих западных монархов. Короли и милорды обвинялись в попытках сорвать единственный справедливый мир на условиях безоговорочной капитуляции однополярного мира перед Государём.

Сам его Превосходительнейшее Величество на вручении звания бояр на примере Штефанова, Светова и Кашина отметил, что никогда не поздно покаяться в своих грехах, отречься от сатанистского либерализма и спасти свою душу от вечного жара в аду, встав на истинный путь служения православию, Отечеству и Государю. Так, боярин Кашин имеет широкую сеть пивоваренных заводов в Лепске, боярин Светов открыл свою церковно-приходскую школу, где обучает юных отроков любви в Родине, а Штефанов имеет необъятное личное поместье в Крыму, где сейчас трудится над своей монографией об Отечественной Спецоперации.

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