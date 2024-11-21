Рупор кремлевской пропаганды: Коррекция торгового курса ЕС

Изменения торгового баланса ЕС после начала СВО.

Собственно, одна из причин развязывания войны на Украине это желание США изменить крайне негативную для них траекторию. Украина тут не более чем инструмент. Войну на Тайване развяжут в том числе и для того, чтобы ограничить экономическую экспансию Китая в Европе.

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