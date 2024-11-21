 

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно

21.11.2024, 11:35, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Каких звуков больше в русском языке?

А. гласных

Б. согласных

2. Как называется разговор двух или более лиц?

А. Диалог

Б. Беседа

3. Сколько букв в русском алфавите?

А. 33

Б. 32

4. Что означает фразеологизм “дамоклов меч”?

А. кара

Б. награда

5. Сколько склонений в русском языке?

А. 6

Б. 3

6. Поставьте правильно ударение в слове “красивее”.

А. красивЕе

Б. красИвее

7. В каком слове одна буква “н” лишняя?

А. деревянный

Б. глинянный

ОТВЕТЫ

1. Б. согласных

2. А. Диалог

3. А. 33

4. А. кара

5. Б. 3

6. Б. красИвее

7. Б. глинянный


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