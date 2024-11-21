Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно

ВОПРОСЫ 1. Каких звуков больше в русском языке? А. гласных Б. согласных 2. Как называется разговор двух или более лиц? А. Диалог Б. Беседа 3. Сколько букв в русском алфавите? А. 33 Б. 32 4. Что означает фразеологизм “дамоклов меч”? А. кара Б. награда 5. Сколько склонений в русском языке? А. 6 Б. 3 6. Поставьте правильно ударение в слове “красивее”. А. красивЕе Б. красИвее 7. В каком слове одна буква “н” лишняя? А. деревянный Б. глинянный ОТВЕТЫ 1. Б. согласных 2. А. Диалог 3. А. 33 4. А. кара 5. Б. 3 6. Б. красИвее 7. Б. глинянный