 

ТЕСТ: хорошо ли вы помните актеров и героев культового сериала “17 мгновений весны”

21.11.2024, 11:35, Новости дня
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1. Штандартенфюрер
Макс Отто фон Штирлиц работал в аппарате Службы безопасности. Но на самом деле это был советский разведчик-нелегал. А как его звали?

А. Владимир Николаевич Громов;

Б. Виктор Павлович Васильев;

В. Максим Максимович Исаев.

2. Борис Андреев сыграл начальника штаба вермахта. А как его имя?

А. Альфред Йодль;

Б. Альберт Шпеер;

В. Генрих Мюллер.

3. Кэтрин Кин, она же Катя Козлова, радистка Штирлица, жена Эрвина. Кто ее сыграл?

А. Екатерина Градова;

Б. Светлана Немоляева;

В. Элеонора Шашкова.

4. Кого сыграла Светлана Светличная в этой картине?

А.
Унтершарфюрера Барбару Крайн, смотрителя и радист конспиративной квартиры гестапо;

Б. Горничную Штирлица;

В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.

5. Кто из этих актеров не играл в “17 мгновений весны”?

А. Олег Табаков;

Б. Василий Лановой;

В. Олег Басилашвили.

6. Сколько серий в этом фильме?

А. 17;

Б. 12;

В. 8.

ОТВЕТЫ

1. Максим Максимович Исаев;

2. А. Альфред Йодль;

3. А. Екатерина Градова;

4. В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.

5. В. Олег Басилашвили.

6. Б. 12.


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