ТЕСТ: хорошо ли вы помните актеров и героев культового сериала “17 мгновений весны”
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1. Штандартенфюрер
Макс Отто фон Штирлиц работал в аппарате Службы безопасности. Но на самом деле это был советский разведчик-нелегал. А как его звали?
А. Владимир Николаевич Громов;
Б. Виктор Павлович Васильев;
В. Максим Максимович Исаев.
2. Борис Андреев сыграл начальника штаба вермахта. А как его имя?
А. Альфред Йодль;
Б. Альберт Шпеер;
В. Генрих Мюллер.
3. Кэтрин Кин, она же Катя Козлова, радистка Штирлица, жена Эрвина. Кто ее сыграл?
А. Екатерина Градова;
Б. Светлана Немоляева;
В. Элеонора Шашкова.
4. Кого сыграла Светлана Светличная в этой картине?
А.
Унтершарфюрера Барбару Крайн, смотрителя и радист конспиративной квартиры гестапо;
Б. Горничную Штирлица;
В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.
5. Кто из этих актеров не играл в “17 мгновений весны”?
А. Олег Табаков;
Б. Василий Лановой;
В. Олег Басилашвили.
6. Сколько серий в этом фильме?
А. 17;
Б. 12;
В. 8.
ОТВЕТЫ
1. Максим Максимович Исаев;
2. А. Альфред Йодль;
3. А. Екатерина Градова;
4. В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.
5. В. Олег Басилашвили.
6. Б. 12.
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