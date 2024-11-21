Чтобы завладеть деньгами ярославцев, мошенники представляются инкассаторами

Мошенники разработали новую схему обмана.

Злоумышленники звонят своей жертве и представляются работниками Банка России. Они сообщают, что на банковские счета человека идет массовая атака, которая может привести к хищению денег.

По версии аферистов, можно «обезопасить» сбережения, если воспользоваться бесплатной услугой «инкассаторов». Они готовы забрать наличные и перевезти их в «другой банк» для временного хранения якобы на «специальном счете», который защищен от мошеннических атак. Если человек соглашается и передает наличные, мошенники похищают их.

– Распознать мошенника несложно. Во-первых, Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит гражданам. Во-вторых, клиенты могут пользоваться услугами инкассации после заключения специального договора об оказании услуг. Если вам позвонили неизвестные и рассказали о якобы мошеннической атаке на счета, не вступайте с ними в разговор и тем более не передавайте им деньги ни под каким предлогом, – комментирует эксперт по кибербезопасности Банка России Андрей Коценко.

Новая схема появилась из-за того, что с июля этого года в России вступил в силу закон, защищающий клиентов банка перед злоумышленниками. Теперь банки обязаны на два дня приостанавливать переводы, если счет получателя ранее попал в базу данных Банка России, где есть информация о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитная организация вернет клиенту деньги в течение 30 календарных дней. Если же клиент спустя два дня настаивает на переводе, банк выполнит его требование, но финансовой ответственности больше не понесет.