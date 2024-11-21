Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе

Помидоры — 400 г (можно использовать консервированные)
Чеснок — 3–4 зубчика
Паприка сладкая — 1 ст. ложка
Перец черный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Растительное масло — 50 мл
Лавровый лист — 1–2 шт.
Петрушка свежая — для украшения
Приготовление
Подготовка мяса: Нарежьте свинину небольшими кусочками (размером примерно 2х2 см).
Обжарка мяса: Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или казане. Обжарьте мясо на среднем огне до образования румяной корочки. Это займёт около 10–15 минут.
Добавление лука: Пока мясо обжаривается, очистите и мелко нарежьте лук. Когда мясо подрумянится, добавьте лук и продолжайте готовить ещё 5–7 минут, периодически помешивая.
Овощи: Очистите болгарские перцы от семян и нарежьте их полосками. Если используете свежие помидоры, то обдайте их кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Если у вас консервированные помидоры, просто разомните их вилкой.
Тушение: Добавьте болгарский перец к мясу и луку, перемешайте и готовьте ещё 5 минут. Затем добавьте помидоры, сладкую паприку, лавровый лист, соль и чёрный молотый перец. Перемешайте всё тщательно.
Чеснок: Измельчите чеснок и добавьте его в кастрюлю. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите кавурму около 40–60 минут, пока мясо не станет мягким и сочным.
Подача: Готовое блюдо посыпьте свежей петрушкой и подавайте горячим. Кавурма отлично сочетается с гарниром из картофеля, риса или булгуром.