 

«Это ностальгическая пасхалка»: разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили, почему в игре столько багов и низкий FPS

21.11.2024, 9:33, Разное
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Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили, что масса недоработок и низкий показатель кадров в секунду (FPS) – это «ностальгическая пасхалка» для поклонников серии. В будущем эти проблемы исправят, но лишь частично, чтобы сохранить атмосферу.

«Мы не просто сделали игру мирового класса, мы оставили такой вот сюрприз для тех, кто играл ещё в самый первый S.T.A.L.K.E.R. Игроки буквально ощутят, будто вернулись в 2007-й год, – снова масса багов даже с первым патчем, снова просадки FPS до неиграбельного уровня, снова испорченные сохранения, – поделился источник в GSC Game World. – Честно говоря, я даже не уверен, что многие смогут пройти игру до конца в её текущем состоянии, но тем ностальгичнее».

По словам сотрудников Epic Games, которые консультировали украинских коллег по работе с Unreal Engine, создателям второго «Сталкера» удалось сделать невозможное – они сделали поведение движка максимально непредсказуемым.

«Я думал, что хорошо знаю Unreal Engine. Я думал, это самый стабильный игровой движок, в котором удалось обойти все «подводные камни», но после правок, которые внесли в него опытные специалисты GSC, он стал напоминать самую первую альфа-версию. Игра сейчас способна вызывать даже низкоуровневые сбои в операционной системе, требующие полной перезагрузки компьютера. Это потрясающе!» – говорит ведущий разработчик Epic Games Тим Коулз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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