 

Самый быстрый фен для волос: Bugatti поставил мировой рекорд скорости для автомобилей с открытым верхом

21.11.2024, 9:25, Разное
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Bugatti поставил новый необычный рекорд, продемонстрировав впечатляющую скорость в 453,91 километра в час при движении с открытым верхом (!) на треке в Германии. Это значительно превышает даже рекорд знаменитого Veyron с закрытым кузовом. Достижение стало возможным благодаря использованию 8-литрового модифицированного двигателя W16 с четверным турбонаддувом, который также использовался в моделях Chiron, Veyron и Bolide.

Хотя Bugatti не стремится к официальному мировому рекорду скорости, этот заезд на W16 Mistral однозначно является заявлением о намерениях. Компания готова пойти на все, чтобы доказать свое превосходство, даже если это означает пренебрежение официальными правилами и протоколами.

Мейт Римак, генеральный директор Bugatti Rimac, уже заявил о своем желании достичь скорости 500 км/ч. Он считает, что это вполне реально и уже ведет переговоры с поставщиками шин Michelin. Независимо от того, признают ли этот рекорд официально или нет, Bugatti снова доказывает свою решимость быть лучшей в мире.

Источник &#8212 Bugatti


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