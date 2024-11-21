 

ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР

21.11.2024, 6:40, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. В каком из этих фильмов не снимался Андрей Миронов?

А. “Три плюс два”

Б. “Блондинка за углом”

В. “Прощайте голуби”

2. Какая фамилия у Надежды, главной героини фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!”?

А. Шевелева

Б. Карижская

В. Кузнецова

3. В какую игру любила играть героиня фильма “Самая обаятельная и привлекательная” Надя Клюева?

А. Карты

Б. Пинг-понг

В. Шаши

4. По словам дяди Мити из “Любовь и голуби”, этот праздник прошел впустую?

А. День взятия Бастилии

Б. День Советской армии

В. День ВДВ

5. “Не учи меня жить — лучше помоги материально”, – откуда эта фраза?

А. “Любовь и голуби”

Б. “Москва слезам не верит”

В. “Самая обаятельная и привлекательная”

6. Какая фраза звучит в фильме “Девчата”?

А. “Я замуж не пойду! Нечего там делать”

Б. “Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила!”

В. “И зачем девчата красятся? Ради кого?”

7. Какой пароль был у контрабандистов в фильме “Бриллиантовая рука”?

А. Екарный бабай!

Б. Твою за ногу!

В. Черт побери!

ОТВЕТЫ

1. В. “Прощайте голуби”

2. А. Шевелева

3. Б. Пинг-понг

4. А. День взятия Бастилии

5. Б. “Москва слезам не верит”

6. Б. “Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила!”

7. В. Черт побери!


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