Мнение: Уважительные причины для бедности в 2024 году

Хорошо знакомый вам Инженер-нефтяник пишет, что люди с яростью отрицают очевидные вещи, когда они неприятны, так как человек — животное коллективное, и мало кто может думать независимо. Цитирую (ссылка):

…стоит написать самое простое и логичное объяснение какой-либо социальной проблеме, то тебя сожрут и потопят в минусах. Кто не верит — может зайти на любой большую социальную площадку и написать посты на следующие темы:

1. Люди не рожают потому, что просто не хотят рожать.

2. Люди уезжают из сел, потому что не хотят жить на селе.

3. Большинство людей, которые здоровы и не жертвы форс-мажора, бедны потому, что не хотят работать.

4. Молодежь не идет на заводы, потому что молодые люди не хотят быть рабочими.

И тоби будет ну вы поняли что. Бритва Оккама не работает в этом случае, увы и ах. На твою голову польются тонны нечистот, будет поток обвинений в том, что ты продажный, пятнадцатирублевый, бот и все в таком роде. И будут разглагольствования, что для того, чтобы рожали, жили в селе, работали на заводе надо миллионы денег, всем по машине, сотни тысяч бесплатных кружков, квартиры по праву рождения, станок, на котором можно ничего не делать, в каждом селе по медицинскому центру, торговому дому и кучу молодых симпатичных доярок и столько же атлетически сложенных красавцев-скотников. И чтобы всем платили много, независимо от того, кем и как ты работаешь. И ни одного мигранта. И вообще: в стране бардак, нестабильность, хаос, непредсказуемость, какой рожать, какой завод, а не пошел бы ты куда подальше, и вообще ты [парнокопытный].

Так вот, коллеги, в списке из четырёх утверждений, с которыми мы можем спорить или соглашаться, меня сегодня интересует третье:

3. Большинство людей, которые здоровы и не жертвы форс-мажора, бедны потому, что не хотят работать.

Как полагаете, это действительно так? Если у незнакомого нам жителя современной России нет денег на современный смартфон, новый китайский автомобиль и отпуск в Турции, нам следует по умолчанию предположить, что он просто не хочет работать? Если нет, то, может быть, существуют какие-то другие широко распространённые уважительные причины, чтобы быть бедным в нашей стране?