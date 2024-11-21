 

Рупор кремлевской пропаганды: В Балаклаве ставят боносетевые заграждения

21.11.2024, 0:15, Разное
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В Севастополе идут работы по установке боносетевых заграждений для защиты Балаклавской бухты от морских дронов.

После установки заграждений, будет действовать специальный режим их работы, который будет закрывать вход в Балаклавскую бухту по ночам. График работы сообщат дополнительно.

Хотя Балаклавская бухта сейчас не используется в военных целях, мера безусловно правильная, которая дополняет работу охотников на дроны, сужая возможности противника по атакам на наши бухты с помощью дронов. Стоит отметить, что после того, как отладили охоту на БЭКи, эффективность этого средства нападения существенно снизилась. Жаль, что до этого успели потерять ряд кораблей.

Источник: Colonel Cassad


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