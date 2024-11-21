 

Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе

21.11.2024, 0:00, Новости дня
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Шоумен Павел Воля и телеведущая Ляйсан Утяшева являются примером гармоничных отношений. В сфере шоу-бизнеса такие пары редкость. Они не участвовали ни в каких скандалах, их отношения не разбирали по косточкам сплетники. Воля не был замечен ни в каких адюльтерах, а Утяшева – счастливая жена и мама.

Однако недавно в своем шоу Ляйсан призналась Вячеславу Чепурченко, который стал участником ее авторской программы, в страшном грехе. Действительно, греховность этого чувства в первую очередь заключается в том, что основано оно на страсти, с которой человек не борется, но внутренне примиряется или просто уступает ей. Поводом для ревности послужили съемки Павла Воли в фильме “Платон”, где он участвовал в достаточно откровенных сценах. Тот факт, что картина была снята до брака, не смущает жену комика. Ей неприятно смотреть на своего мужа и другую женщину.

Сейчас Воля не дает супруге никаких поводов для беспокойства, но та, как истинная женщина, все равно периодически испытывает приступы сильнейшей ревности. Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева долгое время были просто друзьями, но вскоре поняли, что от чувств убежать невозможно. Они познакомились на съемках и некоторое время скрывали свои отношения ото всех. Спустя годы, союз этой пары становится только крепче. Они не стесняются говорить о своих чувствах публично и много времени проводят вместе.


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