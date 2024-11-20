Мнение «аналитика»: О расплате за курскую авантюру Зеленского… Цена зашкаливает?

Немногим более ста дней назад они попёрли в Курскую область РФ захватывать заложников, грабить «Пятёрочки» и показывать западным СМИ, что «ще не вмерла Україна». Им казалось, будет весело. Но…

Только за последние сутки почти полтысячи этих «весельчаков» обрели новое пристанище в вагонах-рефрижераторах, дополнительно направленных из глубины России на Курщину. А всего, по данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34390 чел. личного состава.

Можно верить этим цифрам, можно нет, но…

Как утверждают сами украинцы, нельзя не верить западным источникам.

И вот — Bloomberg назвал соотношение мобилизованных и добровольцев в ВСУ. По его данным, это уже 4 к 1. То есть, около четверти украинских военных сегодня являются добровольцами, остальные были мобилизованы. Или, если угодно «бусифицированы».

А летом, до начала набега на Курщину, тогдашняя замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова — в сентябре она стала министром по делам ветеранов — рассказывала, что соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3.

При этом, по данным западных СМИ, численность украинской армии остаётся более-менее стабильной за счёт «бусификаций» — 950 тыс. чел. То есть, пока людоловам удаётся компенсировать потери. Но при этом качественный состав ВСУ меняется на глазах. Мотивированные солдаты день за днём выбиваются и выбывают из списков.

Ну и ещё одна сторона.

До начала курской авантюры Зеленского & Со. в ВСУ было 313-315 тыс. «добровольцев». Теперь их осталось только 238 тыс. Как минимум 75 тыс. мотивированных солдат куда-то «исчезли». И это, видимо, произошло не только под Курском, но и на Донбассе, в Запорожье и на других направлениях, где украинская оборона постепенно гнётся и трещит.

И ведь эти 75 тыс. — потери только среди добровольцев. А мобилизованные тоже ведь не железные.

Похоже, коллапс ВСУ неотвратим, и никакие ATACMS’ы со Shtorm’ами не в силах предотвратить неизбежный финал?

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