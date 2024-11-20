Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября

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20.11.2024, 23:00, Новости дня
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Посольство США в Киеве, закрытое в четверг, 20 ноября, из-за опасности российского ракетного удара по украинской столице, возобновит свою работу 21 ноября. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Мэттью Миллер.

“Мы видели, как сегодня утром, в полночь по нашему времени, посольство объявило тревоги в связи с возможным ударом по Киеву, к чему мы относимся очень серьезно. И это привело к временному изменению режима работы посольства. Мы ожидаем, что завтра оно вернется к нормальной работе”, – заявил Мэттью Миллер.

19 ноября Вооруженные силы Украины впервые задействовали американскую баллистическую ракету ATACMS для удара по цели на российской территории. Был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в Брянской области, в 130 километрах от границы.

Днем ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский ответ на применение западных ракет будет “адекватным и ощутимым”. По ее словам, это прямое участие США в боевых действиях и радикальное изменение сути конфликта.


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