Мнение: Производство электроэнергии в России, возраст теневого флота и будут ли очереди за русским газом

1. Россия сейчас вырабатывает больше всего электричества за всю свою историю (график). Лучший год РСФСР мы обогнали ещё в 2016 году, а сейчас вырабатываем уже примерно на 10% больше максимального советского уровня: 1180 млрд кВт/ч. Более подробные данные можно найти в статье на Руксперте (ссылка).



Как и в Первую мировую войну, когда боевые действия не мешали русской промышленности бурно развиваться, современная экономика России проходит тяжёлые испытания с честью. Электричество — отличный показатель, его выработка растёт именно потому, что наша промышленность также растёт (ссылка).

Обрабатывающие производства, к примеру, растут на 8% в год, это отличный показатель.

2. Пиратские времена ушли, а пиратская романтика осталась. Об успехах русского теневого флота пишет Genby, разбирая заодно миф о том, что наш теневой флот якобы состоит в основном из ржавых старых посудин (ссылка):



Россия экспортирует морскими портами примерно 3,5 млн баррелей нефти и 2,2 млн баррелей нефтепродуктов в день. И если ранее почти все эти объемы экспортировались морскими судами западных стран, а российская доля составляла около 20%, то ныне эта доля выросла до 70% или 4 млн баррелей из 5,7 млн бочек экспорта.

Стоимость перевозки (фрахт судна, страховки) – довольно большая сумма. В начале СВО приходилось отдавать 25 долларов за баррель перевезенной нефти от балтийского порта до Китая, потом в начале 2023 года цена упала до 18 долларов. К середине 2023 цена упала до 13 долларов. Теперь стоимость перевозки составляет 7 долларов в Китай и 4 доллара за бочку в Индию из балтийских портов.

Ранее всем эти занимались греческие судовладельцы, а страховались эти рейсы в Лондоне. Ныне прибыль получают российские судовладельцы, а страхованием занимаются российские страховые компании. Если раньше 5 долларов с бочки мы отдавали неизвестно кому, то теперь эти деньги остаются в России, и нам даже становится не важной дальность рейсов, – пусть даже 7 баксов за бочку, – ведь деньги из страны не уходят.

А в России благодаря западным санкциям появились новые отрасли и компетенции в международном страховом бизнесе и морских перевозках, а также крупные российские судовладельцы, накупившие танкеров по всему миру.

Да, пока эти люди стесняются и ходят под чужими флагами, а танкеры принадлежат только что образованным конторам, в основном в арабских странах. Но этот бизнес растёт, и Россия становится настоящей морской державой.

Ну и конечно, есть куча разных злопыхателей, рассказывающих, что русские накупили танкеров возрастом 40-50 лет, которые вот-вот развалятся у побережий западной Европы [и разольёт нефть], а значит, им надо запретить там появляться.

Вот западная статья на тему возраста российского флота. Никаких 40-50 летних танкеров там нет. А по сравнению с иранским флотом, где нет судов моложе 10 лет, 80% российского флота – малолетки.

Кстати, недавно у меня дошли руки посмотреть пенталогию «Пираты Карибского моря», которую я раньше знал только по отрывкам из мемов. Рекомендовать вторую и последующие серии не буду — это всё же кинематографический фастфуд — однако всё же выражу своё уважение продюсерам. Повестки не было даже в относительно свежем фильме 2017 года. Негры, социалисты, радугобесы, зелёные… ничего. Просто весёлый фильм про пиратов, как в добрые старые времена.

3. Президент Сербии полагает, что спрос на русский газ в Европе скоро вырастет (ссылка):

Странам, которые потребляют сжиженный природный газ (СПГ) из США, после сокращения американских поставок придется встать в очередь и просить о возобновлении сделок с российском газом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, через несколько лет, когда Соединенные Штаты перестанут экспортировать СПГ из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей, европейские страны, запрещавшие поставки, «будут стоять в очереди к Москве».

Лично я полагаю, что дела для европейцев будут обстоять ещё хуже. Если в 2021 году Евросоюз был для нас критически важным покупателем нашего газа, так что экономическая война сильно ударила по прибылям Газпрома, то примерно к 2030 году будут достроены многие инфраструктурные проекты: газопроводы на юг, ветки к городам-миллионникам, новые заводы по сжижению газа и так далее. В условиях общей нехватки газа на планете Евросоюзу придётся покупать у нас газ совершенно по другим ценам и на других условиях, чем в 2021 году.