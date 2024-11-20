Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм “Приключения Буратино”?
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1. Что хотел соорудить из полена Джузеппе, когда взял его в руки?
А) Без портфеля
Б) Без азбуки
В) Без сменной обуви
3. Как долго жил в старой каморке сверчок, по его собственным словам?
А) Купить папе тысячу новых курток
Б) Завести ферму со сверчками
В) Устроить ему и его другу безбедную старость
5. Куда пошел Буратино вместо школы?
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