 

Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм “Приключения Буратино”?

20.11.2024, 20:45, Новости дня
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1. Что хотел соорудить из полена Джузеппе, когда взял его в руки?

А) Без портфеля

Б) Без азбуки

В) Без сменной обуви

3. Как долго жил в старой каморке сверчок, по его собственным словам?

А) Купить папе тысячу новых курток

Б) Завести ферму со сверчками

В) Устроить ему и его другу безбедную старость

5. Куда пошел Буратино вместо школы?


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