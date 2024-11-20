 

Лабораторные крысы оказались заядлыми автогонщиками

20.11.2024, 15:15, Разное
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Нейробиолог Келли Ламберт из Университета Ричмонда сообщила об обнаружении взаимосвязи между предвкушением позитивных впечатлений и развитием когнитивных способностей. Пока это доказано только в отношении лабораторных грызунов, но есть все основания полагать, что данный принцип работает и для людей. Те, кто не ищет коротких путей для решения задач, если есть возможность получить удовольствие от прохождения трудным и долгим путем, имеют более развитый интеллект, чем прочие.

Свои выводы Ламберт сделала по итогам многолетних экспериментов с обучением крыс вождению игрушечных машинок. Это не самый простой процесс — кроме того, крысы к нему биологически не предрасположены. И даже поощрения за успехи в обучении в виде фруктовых хлопьев не являются гарантированным стимулом. С другой стороны, некоторые особи, напротив — демонстрируют необычную готовность и учиться, и кататься как можно больше и быстрее.

В классическом эксперименте крысе дается возможность пробежать к лакомству коротким путем или же проехать к нему по длинной извилистой трассе на машинке. Самые умные особи, как показали прочие тесты, стараются выбрать второй путь, потому что им нравится кататься. Они торопятся нажать на кнопку старта, не дожидаясь начала движения, и все время норовят развить максимальную возможную скорость.

Получается, что смышленые крысы, в отличие от своих собратьев, осознали возможность получения двойного удовольствия от одного дела – и от награды, и от катания на машинках. Поэтому они с удовольствием осваивают совершенно чуждый им в дикой природе навык.Источник &#8212 The Conversation


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