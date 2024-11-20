Глава МИД Польши – “ЕС возьмет на себя помощь Украине, если США откажутся от поддержки”

Ведущие государства Евросоюза готовы взять на себя военную и финансовую поддержку Украины, если будущий президент США Дональд Трамп примет решение о сокращении или прекращении помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Заявление было сделано на прошедшей в Варшаве встрече глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Польши и Италии, в которой в режиме видеоконференции приняли участие их коллеги из Испании и не входящей в ЕС Великобритании.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно давал понять, что намерен пересмотреть политику администрации Джо Байдена по оказанию помощи Украине. Заявления новоизбранного президента указывают и на пересмотр политики в отношении Евросоюза. Эти намерения вызывают в Европе серьезные опасения.

Добавим, что за два месяца до завершения своей деятельности администрация Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. “Это язык, который Путин понимает”. – заявил Сикорский, комментируя это решение.