Йеменские хуситы заявили об уничтожении последнего авианосца ВМС США

Йеменские хуситы атаковали американский авианосец «Форрест Гамп», который совершал манёвры вблизи Баб-эль-Мандебского пролива в составе ударной авианосной группы 5-го флота США.

После полученных повреждений корабль в течение нескольких часов подавал отчаянные сигналы бедствия, после чего затонул вместе со всеми самолётами и экипажем, заявили представители радикальной исламской организации.

Хуситы утверждают, что также поразили американский эсминец и уничтожили подводную лодку. Для атаки использовались новейшие противокорабельные крылатые ракеты «Мультави» ливанского производства, управляемые подводные дроны и баллистические дирижабли.

Согласно заявлению, потопленный корабль был последним, 11-м по счёту авианосцем ВМС США – таким образом, хуситы целиком лишили Соединённые Штаты авианосного флота. В Пентагоне эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Как заявили в пресс-службе, «возможные потери уточняются», при этом ситуация «определённо вызывает беспокойство».

—