Рупор кремлевской пропаганды: Террорист из Германии
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Задержан гражданин Германии Николай Гайдук, въехавший в Россию (Калининградская область) из Польши для организации диверсий на объектах энергетики
При досмотре из его автомобиля изъята жидкая взрывчатка. По информации спецслужбы, Гайдук также причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. (с) ФСБ
Также персонаж встречался с Шольцем.
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Источник: Colonel Cassad
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