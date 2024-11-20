Рупор кремлевской пропаганды: Террорист из Германии

Задержан гражданин Германии Николай Гайдук, въехавший в Россию (Калининградская область) из Польши для организации диверсий на объектах энергетики

При досмотре из его автомобиля изъята жидкая взрывчатка. По информации спецслужбы, Гайдук также причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. (с) ФСБ

Также персонаж встречался с Шольцем.

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